В Уфе Ирек Ялалов посетил ряд предприятий, расположенных в микрорайоне Шакша

Главная цель рабочей поездки – ознакомиться с качеством продукции, которая здесь выпускается и может быть использована для систем жизнеобеспечения, ЖКХ и строительства города.

Поддержка и развитие предприятий малого и среднего предпринимательства в городе одна из приоритетных задач муниципалитета. По словам Ирека Ялалова это перспективный сектор, который при повышении оборотов производства в недалеком будущем может стать основой взаимовыгодного сотрудничества и укрепления экономического блока. Первой точкой поездки стало предприятие по производству гибкой полимерной упаковки.

Предприятием налажены тесные связи с местными производителями. Сотрудники в основном жители Шакши. Развитие микрорайона напрямую зависит от работы подобных организаций. Многие возникающие вопросы в амбициозном предприятии стараются решать самостоятельно. Но некоторые моменты, например организация инфраструктуры, можно урегулировать только с помощью административного ресурса.

В ходе рабочей поездки Ирек Ялалов также посетил предприятия - резидентов Индустриального парка «ПромЦентр», которые производят оборудование для нефтегазовой отрасли, нужд водоснабжения и пожарной безопасности.

Хотя предприятия молодые и только набирают обороты, их продукция известна далеко за пределами республики.

Одна из основных задач, которую необходимо решать сейчас - наладить взаимодействие между Уфимскими предприятиями-изготовителями и потребителями. Чтобы продукция в первую очередь была доступна городскому бизнесу.

В ходе объезда все руководители предприятий выразили готовность благоустроить свои территории, подъездные пути, резервные выезды и выразили надежду на помощь муниципалитета. Итогом переговоров стало решение Ирека Ялалова - заложить проектирование дорожной инфраструктуры к промышленным объектам на 2018-2025 годы.

19 мая