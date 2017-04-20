В Уфе прошло заседание Городского совета

Улица Поэтическая, Меликова, переулок Привольный. Народные избранники присвоили наименования территориям Уфы. Сегодня состоялось заседание Городского совета. Также депутаты четвертого созыва утвердили новый состав Молодежной общественной палаты при Городском совете.

Депутаты утвердили состав Молодежной общественной палаты при Городском совете. Она создана для представления интересов молодежи в органах местного самоуправления. Из 80 человек по конкурсу были отобраны 15, также 9 в резерве и по 2 представителя Администрации Уфы и Городского совета. Им вручили удостоверения Молодежной общественной палаты Городского совета.

«Проблем сейчас много, но основная из них это популяризация рабочих профессий, развитие молодежного предпринимательства. Как раз сейчас состоится первое заседание Молодежной общественной палаты», - сказала начальник отдела по работе с трудящейся молодежью МБУ Центр содействия занятости молодежи Лилия Ахметханова.

В Нагаево по решению депутатов появится улица Поэтическая протяженностью 1 километр 300 метров, а в Жилино переулок Привольный в 160 метров. Это инициатива местных жителей. В Ленинском районе Уфы идея присвоить название улице в честь полковника Алима Меликова принадлежит войсковой части национальной гвардии России.

«Меликов с 1970 по 1973 год возглавлял штаб, затем с 1973 по 1986 год командовал войсковой частью. За период командования заслужил признание военнослужащих, ветеранов военной службы и местного населения Уфы», - говорит врио первого заместителя главы Администрации Уфы Андрей Федосов.

Также депутаты Городского совета проголосовали по проекту бюджета Уфы. В решении предусматривается, что будут увеличены расходы на выполнение муниципальных задач по благоустройству и образованию.

26 апреля