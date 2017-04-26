В Уфе с официальным визитом находится делегация Республики Крым

Утром в Конгресс-холле состоялась рабочая встреча глав регионов. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в разных сферах.

Рустэм Хамитов отметил, что за три года товарооборот Башкортостана с Крымом вырос почти в три раза. В первую очередь, за счет увеличения поставок в Крым бензина и дизельного топлива, а также молочной продукции. По словам главы Башкортостана отношения между регионами сложились тесные и близкие. Республика и впредь будет оказывать всестороннюю помощь Белогорскому району Крыма, - заверил Рустэм Хамитов.





«За эти три года связи Башкортостана с Республикой Крым вышли на уровень межрегионального сотрудничества, идущего в штатном, рабочем режиме. Дружба с Белогорским районом выросла в настоящие побратимские отношения с нашими муниципальными образованиями. Мы рассматриваем Крым в качестве надежного друга, важного перспективного партнера нашей республики, высоко ценим открытость и добрый настрой руководства республики Крым на развитие двусторонних отношений по многим направлениям», - отметил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

В ходе встречи состоялась презентация экспортного и инвестиционного потенциала регионов. Стороны подписали план мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Башкортостана и Советом министров Крыма о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2017-2019 годы.





«Чувствуем братскую поддержку, помощь, отношение братское. Рустэм Закиевич, хотел сказать персональное вам спасибо и коллегам вашим за поддержку Белогорского района республики Крым. Знаете, друзья познаются в беде. Когда помощь приходит в тяжелые минуты, она по-другому совсем оценивается. За то отношение, за уважение, за чувство локтя, друзья, всегда вас благодарим. Знайте, что в Крыму у вас друзья, союзники, партнеры надежные, которые настроены на выстраивание конструктивных отношений», - подчеркнул глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

В ходе визита делегация Крыма посетит несколько предприятий, Уфимский авиационный университет, Музеи археологии и этнографии, музей имени Нестерова. Завершится визит совместным концертом творческих коллективов двух регионов, который пройдет в Конгресс-холле.







19 мая