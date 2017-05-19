В Уфе суд защитил репутацию директора школы № 132

В Ленинском районом суде столицы завершились слушания по иску директора школы № 132 Ольги Мелиховой. Ранее столичные интернет-ресурсы сообщали, что женщину застали за вбросом бюллетеней на прошедших выборах. Однако после проверки эта информация не подтвердилась.
Выяснилось, что член участковой избирательной комиссии Ольга Мелихова проголосовала на участке № 26 по открепительному удостоверению и ничего не вбрасывала. Суд принял решение удовлетворить требования истца. Виновник должен будет должен возместить судебные расходы и заплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, всего с ответчика причитается около 60 тысяч рублей. В отношении интернет-ресурса, на котором была размещена ложная новость, суд отказал потерпевшей в удовлетворении требований, посчитав их необоснованными.