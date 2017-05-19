В Уфе суд защитил репутацию директора школы № 132

В Ленинском районом суде столицы завершились слушания по иску директора школы № 132 Ольги Мелиховой. Ранее столичные интернет-ресурсы сообщали, что женщину застали за вбросом бюллетеней на прошедших выборах. Однако после проверки эта информация не подтвердилась.

26 мая

Выяснилось, что член участковой избирательной комиссии Ольга Мелихова проголосовала на участке № 26 по открепительному удостоверению и ничего не вбрасывала. Суд принял решение удовлетворить требования истца. Виновник должен будет должен возместить судебные расходы и заплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, всего с ответчика причитается около 60 тысяч рублей. В отношении интернет-ресурса, на котором была размещена ложная новость, суд отказал потерпевшей в удовлетворении требований, посчитав их необоснованными.