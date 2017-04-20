В Уфу приехали представители «Единой России» со всего Башкортостана

Более 300 представителей местных отделений партии «Единая Россия» со всех городов и районов Башкортостана съехались в Уфу на обучение.

В течение двух дней руководители исполнительных комитетов будут обсуждать 28 главных проектов партии и пути их реализации. Члены фракции считают, что все программы и задачи, которые поставила перед собой «Единая россия» должны быть исполнены. Также одной из главных задач семинара является обучение работе с однопартийцами и ветеранскими организациями. Напомним, на сегодня в региональном отделении партии числится около 90 тысяч человек. Отметим, что такие семинары проводятся дважды в год.

«Мы постоянно занимаемся обучением, переподготовкой наших кадров. Потому что ситуация меняется ежеминутно. Если в математике надо 9 лет, чтобы объем информации поменялся, в физике - 13. То в политической жизни кончено ежеминутно , нудно постоянно работать , постоянно новые задачи, новые требования и , как следствие, люди должны быть адаптированы к их исполнению и вызовам времени», - говорит секретарь Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.

27 апреля