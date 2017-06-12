В Уфу с официальным визитом прибыла делегация Кыргызской Республики во главе с президентом Алмазбеком Атамбаевым. В администрации главы Башкортостана состоялась встреча с Рустэмом Хамитовым в расширенном составе.

23 июня

Собравшиеся отметили важность развития сотрудничества между Башкортостаном и Кыргызстаном. Участники встречи заявили, что необходимо развивать взаимоотношения в различных сферах. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между нашей республикой и Кыргызстаном составил более 30 миллионов долларов. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к улучшению этих показателей. Отметим, что за первые четыре месяца этого года взаимный торговый оборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в три раза. В частности, экспорт из Башкортостана в Кыргызстан составил более 20 миллионов долларов. Наша республика поставляет в Кыргызстан нефтепродукты, продукты металлургии, товары химической и деревообрабатывающей промышленности.В государственном концертном зале "Башкортостан" состоялось торжественное открытие дней культуры Кыргызстана. Свое мастерство показали лучшие творческие коллективы дружественной республики. В фойе работала выставка декоративно-прикладного искусства.