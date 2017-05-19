Внимание многих россиян было поглощено прямой линией, которую провёл в Москве Владимир Путин

Такой формат общения с гражданами страны Президент России использует уже в пятнадцатый раз. Разговор с жителями различных регионов продолжался четыре часа.

Начали разговор, как отметил и сам Владимир Путин, с центрального вопроса — вышла ли Россия из кризиса. По словам Президента, уже можно говорить о том, что рецессия в экономике страны преодолена и мы перешли к периоду росту ВВП, который поднимается уже 3 квартала подряд.

«Наблюдается рост инвестиций в основной капитал. Рост объема продаж автомобилей и ипотечный кредитов. Что во всех экономиках является началом роста. Рост не сырьевого и не энергетического экспорта на 19%. Важная составляющая макроэкономической составляющей - рекордно-низкая инфляция за всю историю России», - сказал Президент России Владимир Путин.

Есть и нерешенные вопросы. К примеру, снижение реальных доходов граждан за последние несколько лет. Особую тревогу у президента вызывает факт, что в России увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности. Над решением этого вопроса правительство уже работает, заявил президент. Так с января 2018 года будет проиндексирована заработная плата бюджетникам, которые не попали в так называемую «указную категорию».

«Считаю эту тему реально острой. Реальная заработная плата увеличилась за 2016 года на 0,7%. В апреле 2017 — на 2,4%. Проиндексировали выплаты и пенсионерам, в том числе и неработающим. Выплаты сделали, работаем с работодателями над повышением МРОТ. Все для того, чтобы население почувствовало, что все идет к лучшему», - говорит Президент России Владимир Путин.

Также Владимир Путин отметил и то, что в России значительно снизилась смертность: младенческая в 3 раза, материнская — почти в 4.

Был звонок и из Уфы. Самый милый, как его уже успели прозвать в социальных сетях. Корреспондент первого канала выходил в эфир из Перинатального центра Республики. В прямом эфире мы могли наблюдать, как уфимец Артем Сухарев впервые увидел своего новорожденного сына Михаила.

Президент лично поздравил новорожденного и семью Сухаревых, добавив, что рождение ребенка - это самое ценное для каждого из нас. Следом вопрос задал акушер-гинеколог центра Руслан Гарифуллин.

По словам Президента страны, в целом демографические тенденции носят позитивный характер. Рождаемость растет темпами, которых нет в Европейских странах. В связи с этим, необходимо стимулировать рождение детей у молодых мам, а также рождение 2 и последующих детей. Что касается вопросов с детскими садами, то в стране проблема закрыта на более чем 98 %.

«У нас есть отработанные механизмы. Больше 7 миллионов семей получили этот капитал. Второе — выплаты за второго ребенка. После этого рождаемость выросла на 37 %. Конечно затратно. Это будущее страны. Нельзя разбрасываться, но и жадничать нельзя», - рассказал Президент России Владимир Путин.

К началу трансляции к Владимиру Путину было адресовано больше 2х миллионов вопросов. В топе 5 тем: рост цен, падение уровня жизни населения страны, вопросы ЖКХ и здравоохранение. Пятая тема, на которую приходится большинство обращений, касается будущего: какими будут отношения с другими странами, и как мы будем жить уже в ближайшее время. В частности, у президента спросили и о санкциях. Как отметил глава России, здесь нет ничего удивительного. Запреты - свидетельство внутриполитических проблем в самой США и возникли они на «голом месте».

«Отразилась — да. На нас больше отразилась мировая конъюнктура: химия, газ и так далее», - сказал о санкциях Президент России Владимир Путин.

Но в этом есть и плюсы - подчеркнул Президент. В стране идет реальный рост производства в сферах радиоэлектроники, авиа- и ракетостроения, в фармацевтике, тяжелом машиностроении, а главное - в сельском хозяйстве.

«Россия стала номер 1 по экспорту зерновых. Закупка сократилась мяса, ищем рынки сбыта. Ведутся работы с Китаем», - заключил Президент России Владимир Путин. Рафаэль Хакимов

15 июня