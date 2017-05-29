Андрей Василевский приехал в родной вуз

Звезда НХЛ и сборной России Андрей Василевский приехал в Уфу на пару дней, но нашел время заглянуть в родной вуз.

Ожидание одного из главных звезд прошедшего чемпионата мира, хоть и было утомительным, но точно того стоило. Андрей Василевский скромный парень, уехавший за своей мечтой за океан, здесь в стенах башкирского института физической культуры, знаком каждому и точно уже стал легендой.

Вопросы к голкиперу национальной команды и американской «Тампы Бей» сыпались один за другим. Интересовала присутствующих и сложность адаптации в НХЛ, и время, потраченное на изучение языка, и за кем сейчас в КХЛ следит хоккеист. Ответ лежал на поверхности – «Салават Юлаев» и конечно «Автомобилист», где играет старший брат. А какой вопрос запомнился Андрею больше всего?

«По вопросам не знаю, все были интересные. Ну, кто-то спросил про контракт с зарплатой, наверно был самый такой веселый вопрос. Очень приятно находится здесь», - говорит чемпион мира по хоккею Андрей Василевский.

В Уфе Василевский гость не частый, вот и в этот раз приехал в родной город всего на несколько дней.

«На несколько дней только приехал, в стране буду до конца июля и потом улетаю в Канаду на подготовку, там уже в «Тампу» оттуда. Как обычно, я с родителями, с братом, с друзьями встретился с корреспондентами, все стандартные дела ничего не меняется», - говорит о планах Андрей.

Встречу со студентами, среди которых сокурсники, друзья и даже товарищи по детской команде Василевский точно не мог пропустить. Даже за океаном голкипер поддерживает связь с хоккеистами, с которыми делал первые шаги еще в юлаевской спортшколе.

«Мы пару раз переписывались, не особо часто, у него американская симка там. Интересно было пообщаться узнать, как там в этой лиге находиться, играть, все эти ощущения, эмоции очень интересно», - рассказывает студент Башкирского института физической культуры, друг Андрея Василевского Даниил Романов.

К слову, БИФК один из популярных ВУЗов среди спортсменов в Уфе. Поэтому чемпионы здесь сидят не только за партой, но и регулярно заглядывают с медалями.

«Это очень приятно, очень отрадно, что вот такие вещи происходят, для студентов, на мой взгляд, играет очень значимую роль. И когда мы приглашаем аббитурентов, мы им говорим, только у нас вы можете встретить таких людей, и только у нас вы можете учиться с ними рядом», - заключил директор Башкирского института физической культуры Павел Горулев.

Уходя, Андрей Василевский пообещал, что в следующем году обязательно придет вновь. И уже не с пустыми руками, по крайне мере будет стараться поднять над головой заветный кубок Стэнли.

1 июня