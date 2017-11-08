Башкирские борцы греко-римским стилем вновь лучшие на международной арене

Ислам Опиев привез золотую награду из Финляндии. О том, как тренируются наши спортсмены, есть ли у них выходные, а также что получил чемпион в подарок за первое место узнавала наша съемочная группа.





10 граммов золота - необычный подарок, как дополнение к золотой медали. Башкирские борцы уже приучили к тому, что с любых соревнований обязательно возвращаются с "уловом". На международном турнире "Кубок Вантаа", проходившем в Финляндии, Ислам Опиев стал лучшим в весовой категории до 75 килограммов. Позади остался норвежец, и еще один борец из России.





«Ислам Достойно отборолся, боролся четыре круга и все четыре выиграл. В финале чуть-чуть тяжеловато было, проигрывая со счетом 2:0 во втором периоде, сделал счет 6:2 и выиграл», - говорит главный тренер сборной РБ по греко-римской борьбе Рамиль Сираев.



Ислам Опиев совсем недавно уже был в Финляндии, на Первенстве мира среди молодежи побороться за медали у спортсмена не получилось, поэтому выиграть турнир в ноябре стало делом чести. Но как настоящий борец и скромный парень, Опиев о своих результатах рассуждать не любит, главные схватки, говорит, еще впереди.





«Конечно, у меня много ошибок, еще много работать надо, чтоб дальше выиграть. У нас у всех борцов главная цель - Олимпийские игры. Чтобы дойти до Олимпийских игр, очень много надо работать, над дисциплиной, режим соблюдать. Я думаю, с такими усилиями мы дойдем до них», - комментирует победитель международного турнира по греко-римской борьбе Ислам Опиев.



Эта победа позволила Исламу Опиеву закрепиться в молодежной сборной России и оставить за собой первый номер в команде. Правда, победа - не повод отдыхать. Одни соревнования, сменяют другие. Поэтому быть в форме нужно круглый год.





«Мы не отдыхаем, у нас нет выходных. Даже в воскресенье нет, у нас тоже тренировка, только игровая. Он может отдохнуть только на пьедестале», - заявил главный тренер сборной РБ по греко-римской борьбе Рамиль Сираев.



Следующий отдых на "пьедестале" может случиться уже в январе, когда сборная республики примет участие во всероссийском турнире памяти Ивана Поддубного в Москве.

10 ноября