Башкирские рапиристы везут медали с чемпионата мира среди военных по фехтованию

В итальянском городе Ачиреале завершился чемпионат мира среди военных по фехтованию. В заключительный день соревнований российские спортсмены завоевали полный комплект наград, выиграв золотую, серебряную, и бронзовую медали. В дисциплинах мужская шпага, женская сабля и мужская рапира соответственно. В командной рапире выступал воспитанник башкирской школы фехтования Тимур Арсланов.

А чуть ранее российские рапиристки заняли третье место. В составе команды были уфимки Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина. Девушки уверенно выиграли у фехтовальщиц Польши - 45:30. Впрочем, успех мог быть и значительнее, считает Анастасия Иванова, об этом она рассказала нам по телефону.





«В личных соревнованиях я проиграла девочке из Польши со счетом 11:10. Не хватило одного укола, чтобы сравнять счет и постараться выиграть бой. Конечно, хотелось бы выступить немого лучше, но понимаю, что мы только начинаем сезон и конкретно к этому турниру мы не готовились. Мы ещё не набрали форму, поэтому и такие результаты. Но, в общем, конечно довольны, потому что есть медали в копилку сборной команды», - говорит призер чемпионата мира по фехтованию среди военных Анастасия Иванова.

19 сентября