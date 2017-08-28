Баскетбольный клуб «Уфимец» готовится к новому сезону

За последние несколько недель клуб проделал большую работу в рамках подготовки к новому игровому году. О ближайших планах и обновлении команды - нашему телеканалу рассказал генеральный директор клуба Сергей Медведев.

«Тренерский штаб у нас сохранился, все специалисты из Уфы. По составу игроков мы сделали усиление, также делаем акцент на учащихся спортивной школы №2. В настоящий момент команда скомплектована на 90 % завтра мы выезжаем на первые игры в город Ижевск встречаемся с командой Купол посмотрим на всех ребят в деле и в дальнейшем предстоит кубок Мифтахова. 9-10 сентября приглашаю всех болельщиков очень яркое мероприятие будем разы видеть», - комментирует генеральный директор БК «Уфимец» Сергей Медведев.