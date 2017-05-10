Баскетбольный клуб "Уфимец" готовится к заключительному домашнему туру регулярного чемпионата

10 февраля

На баскетбольной карте России для Романа Пахнюка, кажется не осталось свободного места. Спортивную карьеру он начинал в родном Челябинске, потом был Воронеж. Баскетболист сменил множество команд, успел поиграть и за столичное Динамо, а в этом сезоне оказался в Уфе, где сразу стал капитаном «Уфимца» и одним из лидеров горожан.Непростая карьера, признается Роман, могла сложится и лучше все-таки каждый спортсмен мечтает поиграть в высшем дивизионе страны. Но баскетболист привык на все смотреть с оптимизмом, и с открытостью рассуждает о дисквалификации, которая пошатнула весь российский баскетбол в 2016 году. Тогда за ставки на игры получили дисквалификацию целый ряд спортсменов, судьей и тренеров.Баскетболист ни о чем не жалеет и говорит, что в Уфе и сложившийся коллектив и условия вполне устраивают. И даже семья и двое маленьких сыновей, которые пока живут в родном Челябинске с удовольствием приезжают в башкирскую столицу.Баскетбольный клуб «Уфимец» перешагнул экватор сезона, пока горожане занимают четвертое место. Но нашей команде по силам побороться не только за тройку призеров, но и за итоговое первое место.А если это говорит капитан, то можно быть уверенным атмосфера в команде царит рабочая. Коллектив готов к баскетбольным баталиям. Поддержать Уфимец можно будет 15 и 16 февраля, когда на своей площадке наши баскетболисты примут «Эльбрус» из Черкеска.