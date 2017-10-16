Баскетбольный клуб «Уфимец» открыл новый сезон в Суперлиге-2

Уфа – территория баскетбола. На паркет «Уфимец» вышел в новом сезоне именно под таким девизом. В первом туре подопечных Бокова календарь свел с бронзовым призером прошлого года Динамо из Магнитогорска. Весьма крепкий статус соперника ничуть не смутил наших баскетболистов. Быть мальчиками для битья в Суперлиге-2 уфимцы точно не собираются. И первая встреча яркое тому подтверждение. На протяжении всего матча игроки столичного клуба летали по площадке. На кураже горожане держали нити игры в своих руках до самой концовки. В этот момент динамовцы перестроились, и показали за счет чего смогли попасть в тройку годом ранее. Апогеем битвы стал овертайм, где «Уфимцу» вновь не было равных.





«Овертайм - это такое событие достаточно редкое в баскетболе, на которое настроиться в принципе невозможно. Нужно просто продолжать играть так же, как и играл до этого. Настроя не было, были слаженные действия команды, было желание победить, было желание бороться», - говорит центровой БК "Уфимец" Дмитрий Хайрутдинов.



Красноречивые сто очков помогли победить нашим в историческом для себя матче. На старте второй игры с этим же соперником прыти «Уфимцу» уже не хватало. Коллектив из Магнитогорска раз за разом отправлял мяч в корзину, словно снаряды в пушку. И стрелял из нее цифрами на табло. Но даже самое надежное орудие дает сбой. Хозяева площадки в середине четвертого периода максимально близко подобрались к сопернику, но обогнать его так и не смогли.





«Сами игроки теряли противников, получали открытые броски и они реализовывали открытые попытки. Сегодня тоже считаю не на 100% выложились, но победили», - рассказывает центровой БК "Динамо-Магнитогорск" Сергей Дубинин.



Со счетом 86:92 «Уфимец» терпит фиаско, Дмитрий Иванов объясняет причину.





«Перебор фолов во многом сказался на ротации, то есть приходилось лидеров сажать где-то. Даже не для отдыха, а чтобы на концовку оставить», - комментирует тренер молодежного состава БК "Уфимец" Дмитрий Иванов.



Пока еще не сыграли команды нижней части группы, «Уфимец» закрепился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе подопечных Бокова победа и поражение. Укрепить свои позиции столичный клуб сможет в Тобольске 24 и 25 октября против местного «Нефтехимика».



Иван Трушков

16 октября