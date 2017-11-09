Баскетбольный клуб "Уфимец" принимал "АлтайБаскет" из Барнаула

"АлтайБаскет" и "Уфимец" между собой играли серию из двух матчей. В первой встрече победа с преимуществом всего в два очка осталась за гостями, поэтому на вторую игру башкирская команда настраивалась по-особенному.



Нейтрализовать экс-уфимца Дмитрия Приходько, который сейчас защищает цвета Барнаульской команды, являясь одним из ее лидеров, была одной из главных задач. К тому же, подопечные Руслана Бокова испытывали и кадровые потери.





«Мы играли без Громыко, вчера он играл с температурой, в основном игра на нем и построена, сложно было нам перестроиться», - признался главный тренер БК «Уфимец» Руслан Боков.

Во втором матче "Уфимец" выглядел намного сплоченнее, доведя действия на паркете до уверенной победы. Убедительный реванш, с преимуществом почти в 20 очков - 104:85. Самым результативным в составе "Уфимцев" стал Глеб Герасименко, под стать игровому номеру, набравший 24 очка.



К слову, уфимские болельщики не успеют соскучиться по баскетболу. Следующий матч башкирский клуб вновь проведет дома 21 ноября. В соперниках у уфимских баскетболистов будет команда из Химок - "Руна Баскет". Сейчас в активе "Уфимца" в 8 матчах - 4 победы и 4 поражения.

13 ноября