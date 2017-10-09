Баскетбольный клуб "Уфимец" сегодня готовится к новому сезону
Уже завтра на родной площадке башкирские спортсмены проведут первый матч, соперником нашей команды станет магнитогорское "Динамо".
О планах на этот год перед стартом нового сезона баскетболисты рассказали на пресс-коференции.
В межсезонье "Уфимец" заметно обновился, в клубе появилось новое
руководство. Вернулись в столицу Башкортостана и свои воспитанники - Вадим
Абдеев и Евгений Кропивка. Теперь "Уфимец" выступает и в новой лиге,
в этом сезоне столичные баскетболисты будут играть во второй Суперлиге России. Но,
несмотря, на дебют задачи у клуба самые высокие. Первый матч "Уфимец"
проведет уже завтра против магнитогорского "Динамо".