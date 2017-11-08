Бассейн «Буревестник» отмечает полувековой юбилей

На протяжении 50 лет дом физической культуры «Буревестник» отправляет в мир большого плавания многих именитых спортсменов Уфы. Этот бассейн уникальный - он самый первый в столице республики. Именно с момента открытия началось массовое обучение уфимцев плаванию.

Ровно 50 лет назад дом физической культуры «Буревестник» отправил в мир большого плавания многих в будущем именитых спортсменов. Эти стены помнят первого мастера спорта СССР Татьяну Половинкину. За полувековую историю тут было подготовлено 13 заслуженных мастеров спорта международного класса. Вениамин Таянович, Оксана Савченко, Андрей Строкин, Александр Неволин-Светов, имена пловцов, чьи спортивные подвиги знает весь мир можно перечислять до бесконечности. Например, для Валерия Зиньковского, как и для многих это место стало поистине вторым домом.



На своем старте бассейн работал практически без перерыва. С 7 утра до 12 вечера более полутора тысяч человек занимались в комплексе. Ввиду такого ажиотажа всего через год после открытия, была создана первая школа плавания в Уфе.



Одним словом, место встречи изменить нельзя. По словам организаторов - цель собрать в родном бассейне многих выпускников тех времен, была главной при проведении турнира среди ветеранов.



Не остались в стороне и пловцы, кто не так давно завершил спортивную карьеру.





«В этот бассейн я впервые в своей жизни пришла в пять лет. Было 23 года назад. Бассейн уже не тот, все основные закалки в спортивной карьере я начинала здесь», - говорит чемпион и призер первенства Европы Ксения Москвина.



За десятки лет бесперебойной работы бассейн требовал капитального ремонта. В 2006 году в полностью обновленный «Буревестник», как и почти 40 лет вновь вошли жители столицы. Сейчас он является частью оздоровительного комплекса педагогического университета. В доме физической культуры по прежнему работает спортивная школа олимпийского и параолимпийского резервов. Будем надеяться, что из юных пловцов уже по доброй традиции вырастут новые чемпионы.

10 ноября