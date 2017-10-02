БК «Уфимец» провел мастер-класс для старшеклассников лицея №107

Павел Кречетов, Артем Седых, Владимир Минияхметов и Игорь Петров начали баскетбольный урок с разминки: показали школьникам основные баскетбольные упражнения, познакомили с дриблингом и ведением мяча, научили правильному броску в баскетбольную корзину.





«Впечатление отличные, поделились опытом с ребятами, обменялись положительными эмоциями. Мастер-класс это всегда здорово, нам приятно поделится своим опытом, получить от них какой-то заряд позитива, энергии, эмоций. У них у всех горят глаза, они энергичные, они хотят себя показать, это всегда здорово», - говорит защитник БК «Уфимец» Игорь Петров.



Завершилась же встреча дружеской игрой в баскетбол, во время которой ребята продемонстрировали своим наставникам полученные знания.





«Я считаю, что это очень важно, дети смотрят на тебя, им это нравятся и они хотят заниматься баскетболом, да любым видом спорта. Баскетбол - это здоровье, но хотя баскетбол это лучшая игра с мячом, так что лучше заниматься баскетболом», - рассказывает защитник БК «Уфимец» Павел Кречетов.

2 октября