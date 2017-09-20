Борцы греко-римским стилем приступили к тренировкам в новом сезоне

«Вновь прибывшие дети в этом расписание тренируются первый раз, так как условия здесь позволяют тренироваться два раза в день и совмещать тренировки с учебой», - говорит первый вице-президент федерации спортивной борьбы РБ Ильдар Фаизов.

22 сентября

Одной из основных площадок для тренировок борцов греко-римским стилем сегодня является школа-интернат спортивного профиля №5.Строгий голос тренера и в зале моментально становится тихо. Дисциплина идеальная. Именно в таких условиях и зарождается бойцовский характер. Республиканская спортивная школа-интернат №5 за свою историю воспитала сотни атлетов мирового класса в разных видах спорта. А в новом сезоне обновления произошли в секции греко-римской борьбы. Теперь без отрыва от учебы, готовиться к соревнованиям могут ребята со всей республики.Новые методы работы к воспитанию чемпионов привнес обновленный тренерский штаб. Когда-то в стенах этой школы начинал Дамир Ахмедзянов. Сейчас мастер спорта международного класса, сам тренер. Но помнит как все начиналось, и условиям сегодняшних спортсменов по-доброму завидует.День настоящих борцов греко-римским стилем расписан поминутно: подъем, зарядка, первая тренировка, занятия в школе, и вновь спортивный ковер. Атлетов ничего не отвлекает от тренировочного режима. В секции греко-римской борьбы сейчас тренируются 50 спортсменов, и на вопрос какая цель в жизни отвечают без раздумий.Мечты становятся реальными только при каждодневной работе. Поднимутся ли эти спортсмены на высшую ступень пьедестала почета? - пока ответ давать рано. Но условия и возможности в Уфе гарантированно одни из лучших.