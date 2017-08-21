Чемпион мира среди юниоров по спортивной борьбе Абдула Ахмедов рассказал о своей главной мечте

В начале августа в финнском городе Тампере состостоялось первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, на котором сборная России стала обладательницей семи золотых медалей. Одна из них принадлежит Абдуле Ахмедову, представляющему нашу республику.

В числе участников мирового спортивного форума оказались два атлета из Башкортостана - компанию Абдуле Ахмедову составил Ислам Опиев, занимающийся греко-римской борьбой. Но только Абдуле удалось взойти на пьедестал почета - он не проиграл ни одной схватки и стал обладателем золотой награды, всего лишь за минуту одолев американца Митчела МакКи в финале. Сам борец признается, что самым трудным для него выдался полуфинальный бой.





«Это чемпионат мира, там легких поединков, конечно же, не бывает. Но самый такой сложный получился полуфинальный с иранским борцом, но я чувстовал себя уверенно, счет был минимальный, вот эта схватка была самой такой напряженной. Ощущения, конечно, были приятные, радостные. Рад, что оправдал надежды тех, кто их возлагал на меня - тренеров, родных, близких, земляков», - говорит чемпион мира среди юниоров по спортивной борьбе Абдула Ахмедов.



В ближайшее время спортсмену предстоит непростая процедура - переход из юниоров во взрослые. Но Абдула уверяет, что готов к этому и поставил перед собой только самую высокую цель.





«В следующем году будем готовиться к первенству мира до 23 лет и дальше подготовиться к Олимпийским играм 2020 года, это главная моя мечта, основная подготовка на это. И хотелось бы, чтобы предолимпийская Россия прошла у нас, на нашей земле, в Башкортостане, в Уфе», - рассказывает чемпион мира среди юниоров по спортивной борьбе Абдула Ахмедов.



Абдула Ахмедов является воспитанником школы №14 Уфы. Его примером вдохновляются и другие ребята, каждый из которых в этом виде спорта находит что-то свое



Впереди у Абдуллы Ахмедова небольшой отдых, а затем он будет делать все возможное, чтобы осуществить свою мечту.



Иван Уральский

18 августа