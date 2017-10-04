Чемпион России поделился секретами успеха

Порой спортсмены к мигу своего триумфа идут всю жизнь. Подготовительный этап к успеху занимает годы и даже десятилетия. Герой нашего следующего сюжета – многократный победитель кубков Европы и новоиспеченный чемпион России, дзюдоист Иса Исаев.

Без достойной смены - нынешним победам не будет продолжения. Это понимает и тренер Олег Назаров. Пока его воспитанник, новоиспечённый чемпион страны Иса Исаев спешит на тренировку, малыши-дзюдоисты постигают только азы. Но уже сейчас в желании и страсти они точно не уступают старшим. Работать с детьми нужно иначе на психологическом уровне, считает специалист





«Очень сложная, там больше педагогическая деятельность, воспитание подрастающего поколения это мое хобби просто - детские группы», - говорит личный тренер Исы Исаева Олег Назаров.



Но стоит юнцам покинуть зал, как тут же появляются профессионалы. Среди них чемпион России 2017 года Иса Исаев. О своей победе триумфатор отзывается весьма скромно. Говорит, что привык доказывать все делом. Минимум слов и больше упорных тренировок, только так можно достичь заветных вершин, а еще поддержка близких - вот секрет чемпиона.





«Болели за меня все близкие. Это дядя, тетя, родители, сестра и большой коллектив наблюдал за схватками. Конечно, когда ты знаешь, что за тебя болеют, переживают чувствуешь ответственность и выступаешь максимально», - рассказывает чемпион России по дзюдо-2017 Иса Исаев.



На одном таланте в большом спорте далеко не уедешь. Иса Исаев из зала уходит последним. Полная самоотдача и отменная физическая готовность - это главные козыри спортсмена.



Благодаря этой победе уфимский чемпион получил вызов в сборную страны. Будем верить, что это приглашение станет успешным и принесет новые победы.

6 октября

Иван Трушков