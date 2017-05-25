Чемпионат России по скалолазанию в Уфе

Спортсмены Башкортостана в дисциплинах - лазание на трудность и на скорость - показали солидные результаты. В последнем виде сильнейшим стал Руслан Файзуллин, а Артем Хабибуллин бронзовым призером. Среди лидеров значатся скалолазы Красноярского края, Тюменской и Свердловской областей. Сегодня прошла квалификация в боулдеринге.

Вначале спортсмены находятся в так называемой "зоне изоляции". Там проходит полный цикл предстартовой подготовки и посторонним здесь вход запрещен. Скалолазание является уникальным видом спорта. И не только потому, что полностью задействует и развивает все основные мышцы тела. Даже названия дисциплин здесь необычны. Сегодня на чемпионате России прошла квалификация в болдеринге. Это серия коротких, предельно сложных трасс. Организаторы во всем придерживаются регламента. Еще бы сейчас скалолазание - олимпийский вид спорта. В программу попало троеборье. А значит все три дисциплины имеют вес. В Уфе собралось 170 участников из 26 регионов. Есть и спортсмены топ-уровня, среди них действующие чемпионы страны, победители мировых и европейских стартов.



Чемпионка мира и Европы Анна Циганова пришла в скалолазание по отцовским стопам. Он мастер спорта по альпинизму. Анна представляет Красноярский край, там одна из сильнейших школ скалолазания в России. А потому ее мнение о трассе в Кул-Тау ценно.



Однако спортсменам тоже необходимо переключаться. Свободное время они проводят осматривая достопримечательности Уфы.



Сегодня из 70-ти заявленных участников у мужчин и 40-ка у женщин в полуфинал отберутся лишь по 20 в каждой подгруппе. Завтра же пройдет самое интересное, где из шести финалистов нужно будет определить чемпиона и чемпионку страны.

26 мая