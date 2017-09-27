Даниил Квят будет заменен в ближайших гонках

Плохие новости для почитателей таланта гонщика Формулы 1 Даниила Квята. Его команда Торро Россо опубликовала пресс-релиз, согласно которому уроженец Уфы будет заменен в ближайших гонках.



Пилот молодежной академии "Ред Булла" Пьер Гасли заменит Квята на гран-при Малайзии, тем самым, руководство команды решило протестировать молодого гонщика в боевых условиях до подписания контракта. При этом, отмечается, что команда не прощается с Квятом, который остаётся «членом семьи «Ред Булл».

5 гонок из 14 Даниил завершил авариями, а в очки попадал лишь два раза. В пресс-релизе не указывается, сколько гонок до конца сезона проведёт Гасли, но Квят точно получит шанс на гран-при США, которое состоится в середине октября.





27 сентября