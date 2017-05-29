День защиты детей представительницы художественной гимнастики встретили на первенстве республики

В этом году активное участие в организации праздника «Аленький цветочек» приняла школа олимпийского резерва №11. Название известной русской сказки не случайно. Дети буквально блистали отменными спортивными данными и, конечно, красочными костюмами.

Трудность элементов, артистизм исполнения, яркая музыка, выразительная хореография и еще с добрый десяток критериев, по которым в общей сложности и выводится решающая оценка.

И пока за кулисами спортсменки разминаются перед ответственным выходом, арбитры ведут скрупулезный подсчет баллов для уже закончивших выступления. Родители, возможно, всю техническую сложность в гимнастике не замечают, зато видят главное.

А вот детям, похоже, важен результат.

«У каждого ребенка есть папа, мама. 470 только участников, а те родители, которые смогли - приехали, кто не смог - отправили друга-подружку, чтобы посмотрели своего ребенка. Этот вид спорта любят у нас в республике, и министерство спорта относится с большим уважением к федерации в связи с сегодняшним праздником - днем ребенка, родители сделали все возможное и невозможное, чтобы находится со своим чадом»- сказал И.О. начальника Отдела министерства молодежной политики и спорта РБ Марсель Юсупов.

В Уфу сегодня съехались несколько сотен юных гимнасток из Туймазов, Янаула, Нефтекамска, Кушнаренково, Белорецка, ну и конечно Уфы. Столица республики выставила здесь целых 12 команд. По итогам прошедшего сезона гимнастки Башкортостана неоднократно становились призерами всероссийских соревнований, однако выделить заслуги какого-то отдельного клуба сложно. Конкуренция в этом виде спорта чрезвычайно высока

«Я не могу назвать конкретный клуб, у нас в каждом клубе и школе есть свои звездочки, которые не плохо выступают, добиваются не плохих успехов. Это и спортивный клуб "Гастелло", и клуб "Авангард" и СШ 11 и СШ 26, СШ 28, СШ 29, детский центр Созвездия», - заключила председатель Федерации художественной гимнастики РБ Оксана Бикбулатова.

Сам турнир продлится два дня, сегодня выступали малыши. Для детей, весь спортивный год усердно посещающих изнурительные тренировки, церемония награждения - долгожданная пора.

И пусть кто-то пока не может самостоятельно взобраться на пьедестал, все это поправимо, ведь все знают - мастерство приходит с годами.

1 июня