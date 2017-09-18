Для футбольного клуба "Уфа" наступили непростые времена

Футбольный клуб "Уфа" в рамках 10 тура чемпионата России по футболу не смог взять очки в Санкт-Петербурге против лидера "Зенита". Разбираемся, находятся ли "горожане" в кризисе или нет.



Поражение от "Зенита" в 10-м туре чемпионата России стало уже шестым матчем по счету, в котором не получилось одержать победы. Тем не менее, Сергей Семак считает, что его подопечные провалили только одну встречу.





«Единственная игра, которую провалили, это игра с "Анжи". Играем в свою силу, будут серии и без победы, будут с победами, никакого подтекста в этом не вижу. Играем с хорошими соперниками и учимся играть для того, чтобы быть сильнее», - говорит главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.



Хоть, по мнению главного тренера, команда находится не в кризисном состоянии, в то же время, например, Азамат Засеев признает, что неудачная серия оказывает влияние на игроков в психологическом плане.





«Самый лучший способ забыть поражение прийти в себя и победить. Неважно, кубок ли это или какая-либо другая игра, серьезно готовимся», - признается полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев.



Сергей Семак с "Уфой" уже оказывался в подобной ситуации весной этого года. Тогда безвыигрышная серия также составила 6 матчей, а прервалась она на тульском "Арсенале", с которым и встретимся в воскресенье. Почему бы не повторить? Футбольные эксперты также признают, что шансы "горожан" на победу высоки.



Завтра "Уфа" в рамках кубка России сыграет с нижегородским "Олимпийцем", а затем вернется в столицу Башкортостана, где будет готовиться к матчу РФПЛ с "Арсеналом". Впервые в истории нашего телеканала встречу премьер-лиги можно будет увидеть на кнопке «Вся Уфа» в прямом эфире.

Футбольная трансляция матча Уфа-Арсенал состоится 24 сентября, в 18:15.

Иван Уральский

20 сентября