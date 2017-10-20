Федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики Республики Башкортостан празднует юбилей

К этому событию был приурочен Кубок Башкортостана. На турнире состязались гимнасты из 10 городов и районов нашего края.



Спортивная аэробика и фитнес-аэробика - молодые, но уже весьма популярные виды гимнастики. Они успешно развиваются в 80 странах мира. В России, более чем в 50 регионах. Башкортостан в их числе. За 15 лет республиканской федерацией воспитаны чемпионы и призеры российских и международных турниров.





«Уфа, на сегодняшний день, лидирует, но я могу сказать, что по спортивной аэробике у нас хорошие спортсмены и в Уфе, и в Благовещенске, и в Бирске. Мы делаем совместные программы. Совместно дети выступают не только в Уфе, но и на всероссийских соревнованиях», - отмечает президент Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики РБ Галина Емельянова.

В юбилейный сезон на кубке республики продемонстрировали свои умения более 350 участников из городов и районов нашего края.





«Мы видим, какие дети сейчас занимаются. Как они скоординированы, как они замечательно красивы. Я думаю, что это работа всего коллектива федерации, дружного коллектива», - говорит исполнительный директор Олимпийского совета РБ Владимир Самородов.

Сбавлять обороты федерация не собирается. Уже на грядущие месяцы запланировано множество соревнований, где наши спортсмены вновь постараются взять медали.





«В феврале месяце пройдут официальные соревнования - это чемпионат и первенство по фитнес аэробике, по спортивной аэробике. Где дети будут непосредственно готовиться к всероссийским соревнованиям - это первенство России по спортивной аэробике», - уточняет президент Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики РБ Галина Емельянова.



По итогам кубка республики была сформирована сборная Башкортостана. А через чемпионат России и до главной команды страны не так далеко. На словах звучит куда проще, но нашим спортсменам уже не раз покорялись международные старты. И прекращать добрую традицию точно не стоит.







Иван Трушков

24 октября