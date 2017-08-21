ФК «Уфа» и столичный «Локомотив» договорились о трансфере киберфутболиста Роберта Фахретдинова

Финансовая компенсация за трансфер игрока пойдет на развитие детско-юношеского футбола в Башкортостане. Эксклюзивное интервью игрока нашему телеканалу в этом сюжете.

Контракт с киберспортсменом ФК "Уфа" подписал в прошлом году. Роберт Фахретдинов, во всемирной сети более известный как "Уфенок", пополнил стан горожан в августе прошлого года. Переход киберфутболиста в профессиональный футбольный клуб, стал прорывом в российском чемпионате, а "Уфа" первой командой, сделавший шаг в сторону киберспорта. После года, проведенного в столице Башкортостана свою карьеру Роберт продолжит в московском "Локомотиве".



"Уфа" вновь первая - горожане единственный клуб в России кто произвел трансфер с кибер спортсменом. Из Уфы Роберт уходит по всем канонам футбольного трансфера.





«Расстаемся хорошими друзьями и я очень рад что без всяких проблем. Трансфер состоялся, мы договорились полностью по всем вопросам. Обычно как бывает скандалы постоянно даже в нашей среде, но у нас здесь все было классно. Спасибо большое Шамилю Камиловичу Газизову и Илье Леонидовичу Геркусу - президенту «Локомотива». Я проигрывал финалы постоянно, но один из них я выиграл. Получается последние восемь моих турниров - это семь вторых мест и одно первое. Не знаю с чем связано. Какие-то турниры не были важными, но был фактор поражений, даже может психологических. Но в конце-концов пару месяцев назад, прорвало все-таки, один титул забрал», - комментирует чемпион мира 2015 по киберфутболу Роберт Фахретдинов.

У «Уфенка» долгое время не получалось выиграть финал, за спортсменом даже закрепился статус "вечно второй". Но последний кубок России все-таки остался за уфимским киберфутболистом.



Место нового киберфутболиста в Уфе вакантно. Остается только ждать, чем теперь удивит клуб столицы Башкортостана.

23 августа