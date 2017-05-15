ФК «Уфа» на своем поле обыграл ФК «Анжи»

Футбольный клуб «Уфа» одержал вторую подряд домашнюю победу, сломив сопротивление махачкалинского «Анжи». Интересно, что и в этом матче, и игре с «Арсеналом», виктория была добыта в самые последние мгновения.

Первый тайм проходил в равной борьбе, команды обменивались моментами, а гости даже сумели попасть в штангу. Затем оба коллектива взялись за дело по-настоящему. Дмитрий Стоцкий забил гол, но недолго уфимские болельщики радовались - вскоре махачкалинцы сравняли счет.

«В принципе была равная игра, «Анжи» создавал опасность из-за стандартов, плохо играли на них», - рассказывает защитник ФК «Уфа» Павел Аликин.

Как и в прежнем домашнем матче «горожанам» удалось вырвать победу на флажке игры, забитый мяч на свой счет записал оправившийся от травмы нападающий Кехинде Фатаи.

«Выиграли, молодцы, забили на последней минуте, дожали, все бились до конца. Каждая игра важная, всегда надо побеждать. «Локомотив» обошел нас, но вновь мы чуть впереди», - сказал вратарь ФК «Уфа» Гиорги Шелия.

На пресс-конференции место Александра Григоряна занял Дмитрий Безняк, старший тренер «Анжи». Как оказалось, Александр Витальевич был вынужден отсутствовать по трагичным обстоятельствам.

«Сразу хочу извиниться, почему главного тренера нет. За два часа до игры у него мама умерла, поэтому уехал в аэропорт на похороны матери. Что касается игры, то первый тайм равный, у нас был голевой момент со стандартного положения... И у Уфы был один голевой момент в первом тайме», - сказал об итогах противостояния старший тренер ФК «Анжи» Дмитрий Безняк.

Сергей Семак, несмотря на положительный результат, отметил, что игра его команды понравилась лишь промежутками.

Благодаря этой победе «Уфа» вновь вернулась на седьмое место, обогнав «Локомотив». Следующий матч «горожане» проведут уже в среду - в гостях они встретятся с «Оренбургом». Начало встречи в 19:30 по уфимскому времени.

Иван Уральский

15 мая