ФК "Уфа" немного не хватило до победы в 7 туре чемпионата российской футбольной премьер-лиги

Команда из Башкортостана вничью сыграла с московским "Динамо", но была близка одержать верх.

Динамовцы с горожанами друг с другом не играли уже больше года, а в очных противостояниях "Уфа" еще ни разу не одерживала победы. Поэтому в Москву команда Сергея Семака ехала за тремя турнирными очками.



Первый тайм прошел под диктовку бело-голубых, динамовцы чаще владели мячом, а явный момент открыть счет хозяева могли на 37 минуте. Живоглядов чуть не помог своей бывшей команде, провалившись в защите. Но Александр Зотов промахнулся из стопроцентного момента. А под занавес первого тайма Ванек после серии ударов, остался в выгодном положении, и смог распечатать ворота Антона Шунина.





«В принципе у них пару моментов появилось после того как мы пошли ва-банк, мы рисковали до этого игра проходила я бы не сказал что по нашему сценарию, но при нашем преимуществе. У нас были моменты хорошие, у того же Ионова, но мы пропустили от команды, которая организованно хорошо и здорово играет в обороне. Это приличная фора», - говорит главный тренер ФК «Динамо» Юрий Калитвинцев.



Вторая половина встречи была ознаменована активными атаками динамовцев. У голкипера "Уфы" Беленова работы в площади ворот значительно прибавилось. Горожанам почти удалось удержать победный счет, но за три минуты до конца основного времени полузащитник бело-голубых Зотов вновь остался один. И если в первый раз игрок промахнулся, то во втором был точен. 1:1 итоговый счет.

«Обидно пропускать в конце, даже когда пропустили, у нас были еще моменты. Даже не знаю почему мы так реагируем на пропуск мяча, концентрации наверно не хватает. Нужно повнимательнее, хладнокровней. Поэтому это упущенная победа», - комментирует полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев.

После седьмого тура "Уфа" занимает седьмое место, имея в активе 10 очков. А свой следующий матч горожане проведут на выезде, соперником команды Сергея Семака станет махачкалинский "Анжи".

21 августа