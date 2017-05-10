ФК "Уфа" проведет предпоследний домашний матч сезона

В воскресенье футбольный клуб "Уфа" проведет предпоследний домашний матч сезона 2016-2017, в котором сразится с махачкалинским "Анжи".

"Уфа" хоть и уступила в матче прошедшего тура против "Рубина", но наши футболисты всегда идут вперед и в воскресенье намерены взять три очка, благо соперник знаком. Ведь именно Махачкала была обыграна 1 марта в четвертьфинале кубка России. Готовится выйти на поле и воспитанник "Анжи" Исламнур Абдулавов, оправившийся от травмы. Для него эта встреча будет особенной.





"Не рядовая встреча для меня, не буду лукавить, многих знаю там футболистов, кто остался, со многими играл. Будет интересно, первая игра тем более, против «Анжи» так и не получилось сыграть в первом круге. Конечно, принципиальная, все силы отдам, чтобы помочь команде и принести победу", - признается нападающий ФК «Уфа» Исламнур Абдулалов.

Принципиальным матч будет и для Давида Юрченко, экс-игрока "Уфы". Как пробить этого вратаря, никто не даст ответ лучше, чем тренер голкиперов "горожан" Юрий Перескоков.





"Способы разные бывают, непробивных вратарей нет. Давид был у нас в команде, хорошо себя здесь проявил, но сейчас он в противоположной команде, против которой играть нам, и будем стараться ему забить. А как получится или нет, это уже покажет игра", - говорит тренер вратарей ФК «Уфа» Юрий Перескоков.

В своей истории "Уфа" ни разу не проигрывала "Анжи". В трех матчах "горожане" оказались сильнее, один раз был зафиксирован ничейный результат. Будем надеяться, что в воскресенье уфимцы только увеличат перевес в свою сторону. Сама игра состоится на стадионе "Нефтяник" в 18:30 по уфимскому времени.







Иван Уральский

12 мая