ФК «Уфа» сыграет с «Амкаром»

Завтра в Перми в рамках 23 тура чемпионата России по футболу «Уфа» проведет гостевой поединок против местного «Амкара».

«Амкар» является одним из самых удобных соперников для нашего клуба. Всего было проведено 5 встреч, преимущество на стороне «горожан»: дважды они побеждали, дважды был зафиксирован ничейный результат, один раз пермяки были сильнее. Хоть у уфимцев сейчас в пассиве и есть трехматчевая серия из поражений, но Сергей Семак уверяет, что у футболистов нет проблем с настроем.

«Не думаю, что у нас есть психологические проблемы. В принципе хороший настрой и предыдущие матчи по качеству были неплохие. Наверное, в первом тайме не получилось, для многих все-таки выход в финал кубка России был бы шансом, поэтому, может быть, как-то отпечаток остался на действиях игроков», - говорит главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

«Апрель будет одним из самых сложных месяцев для "горожан", ведь в этот временной отрезок уместились три матча с грандами отечественного футбола, два из которых, против «Локомотива» и «Спартака», уже сыграны. Азамат Засеев считает, что и у фаворитов можно брать очки и верит в лучшее.

«Прибавлять нужно во всех компонентах, мы работаем над этим, понимали, что в апреле играем со всеми грандами. У всех можно брать очки, пока не получается, но мы знаем, что делать, а тренерский штаб нам подскажет. Нужно выходить из этой ситуации»,- заключил полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев.





В турнирной таблице «Уфа» и «Амкар» занимают 6 и 7 места соответственно, имея одинаковое количество баллов, по 32. Будем верить, что завтра уфимцы будут выше уже без дополнительных показателей. А сама игра состоится в 14 часов по уфимскому времени.

Иван Уральский

14 апреля