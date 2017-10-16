ФК «Уфа сыграет с самой восточной командой чемпионата

Завтра футбольный клуб "Уфа" в рамках 14 тура чемпионата России сыграет с самой восточной командой чемпионата – «Ска-Хабаровском».

Уфимцы приучили своих болельщиков к тому, что играют сериями, и после долгой безвыигрышной пришел черед беспроигрышной. Сейчас она составляет 3 матча, а после встречи с армейцами, которые является новичками в РФПЛ и аутсайдерами чемпионата, может только увеличиться. Фаворитом предстоящего матча видится "Уфа", занимающая 7 место. Сейчас хабаровчане замыкают турнирную таблицу, но легко на Дальнем Востоке никому не бывает, все-таки долгий перелет сказывается.





«Сейчас отдыхаем, восстанавливаемся и поедем туда спокойно, все нормально. Должно быть без разницы, даже не думать о сопернике, только победа. Если так продолжим, то, думаю, еще лучше будет», - рассказывает полузащитник ФК «Уфа» Иван Пауревич.



Существует мнение, что победный состав не меняют. И теперь неизвестно, как поведет себя Сергей Семак и вернет ли в центр обороны поправившегося Джемала Табидзе, которого заменял Алексей Никитин, долгое время считавшийся игроком запаса.





«Играет, не играет. То, как он тренируется, достойно уважения. Благодаря тому, что каждую тренировку он пашет, он является примером для молодых футболистов и показывает, как нужно относиться к делу, к своей работе», - комментирует главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.



Уфимцам не стоит недооценивать хабаровчан, дома они уступили только «Зениту», а остальным дали бой. Кроме того, обе победы были одержаны в родных стенах. Встреча состоится завтра, начало в 13:30 по уфимскому времени.



Иван Уральский

20 октября