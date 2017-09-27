ФК «Уфа» сыграет с «ЦСКА»

Футбольный клуб "Уфа" продолжает подготовку к матчу 12 тура, в котором на выезде сыграет с вице-чемпионом страны - столичным ЦСКА.

Долгожданная победа после продолжительной безвыигрышной серии - и вот уже в команде царит совсем другое настроение. Но расслабляться некогда, впереди встречи с грандами отечественного футбола ЦСКА и Локомотивом, поэтому настрой только боевой. Еще недавно Виктор Гончаренко возглавлял "Уфу", но затем ушел на повышение в стан красно-синих. "Горожане" готовятся встретить своего бывшего тренера в полной боевой готовности.





«Нормальное явление, сегодня он там, завтра - в другой команде, понятно, что все помнят, много хорошего сделал для команды. Но сейчас он в другой команде, не будет обнимания-целования, будем выходить, биться и играть», - говорит защитник ФК «Уфа» Денис Тумасян.



Противостоящая команда не будет чужой и для Сергея Богдановича Семака. Ведь первые шаги в профессиональном футболе он совершал именно в столичном клубе.





«Большой отрезок моей футбольной жизни я провел в ЦСКА, естественно, для меня это нечужой клуб. В тех соревнованиях, где принимают участие армейцы, переживаю. В данном конкретном матче это будет противостояние и будут всей душой переживать за нашу команду, за "Уфу". Хочется, чтобы мы сыграли очень достойно. Армейцы играют дома, следующая игра тоже домашняя, есть полноценные три дня для того, чтобы подготовиться. Это вполне достаточный срок чтобы не испытывать никаких проблем с функциональным состоянием и в этом, думаю, сложностей никаких нет», - комментирует главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.



В середине недели ЦСКА провел тяжелый матч в Лиге чемпионов, армейцы были разгромлены английским клубом Манчестер Юнайтед. Но Сергей Семак не придает особого значения этому факту.



Московский ЦСКА является, пожалуй, самым неудобным соперником для "Уфы". Команды провели между собой 7 официальных матчей, в которых лишь однажды армейцы не смогли взять три очка. Будем надеяться, что "горожане" прервут еще одну серию. Встреча состоится 1 октября, начало в 16 часов.



Иван Уральский

29 сентября