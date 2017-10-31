ФК «Уфа» встретится с московским «Спартаком»

Второй круг чемпионата России по футболу "Уфа" откроет матчем с десятикратным чемпионом России - московским «Спартаком». Какой же настрой на этот матч у команды Сергея Семака?

Позади 15 матчей чемпионата России, ровно половина дистанции, а это значит, что прошел первый круг и пришла пора подводить промежуточные итоги. А кто же это сделает лучше, если не главный тренер "Уфы" Сергей Богданович Семак?



Своих болельщиков в этом сезоне "горожане" приучили к тому, что играют сериями. Сначала была долгая беспроигрышная, затем пришел черед безвыигрышной, сейчас в чемпионате России команда Сергея Семака не уступает 5 туров подряд и останавливаться не намерена.



В рамках 16 тура уфимцы отправятся в гости к московскому "Спартаку"- действующему чемпиону страны. Интересно, что преимущество по личным встречам на стороне "горожан": в 7 матчах они трижды побеждали, 2 раза играли вничью, еще дважды уступили.





«Играть в футбол, добывать очки, в принципе неплохо играем на "Открытие-арена", это чемпион страны действующий, так что всегда будет приятно - хороший стадион, полные трибуны, будем биться», - говорит защитник ФК «Уфа» Дмитрий Стоцкий.



Ондржей Ванек, забивший немало красивых голов в этом сезоне, не прочь поразить ворота и народной команды.



Встреча со «Спартаком» состоится 5 ноября в 21 час по уфимскому времени на стадионе москвичей "Открытие-арена". Напомним, что после этой игре в чемпионате России запланирована пауза на игры сборных.



Иван Уральский

3 ноября