ФК «Уфа» встретится с «Зенитом»

Сегодня в Санкт-Петербурге футбольный клуб "Уфа" в рамках 10 тура чемпионата России встретится с действующим лидером - местным "Зенитом". Этот матч болельщики уже назвали определяющим.

Да, последняя победа «Уфы» была одержана в начале августа, а тут еще и такой грозный соперник, который идет на первом месте и является одним из лучших клубов Восточной Европы. Что касается "горожан", то с десятью баллами в активе они располагаются на 11 строчке в турнирной таблице. В рамках премьер-лиги команды между собой встречались 6 раз. Трижды сильнее оказывались питерцы, еще три раза был зафиксирован ничейный результат.





«Против "Зенита" играть по-моему немного попроще в том смысле, что "Зенит" пока еще более предсказуем. Там, конечно, тоже масса прекрасных исполнителей, но то, как атакует "Зенит", показал и "Урал", и "Динамо", и "Рубин" - это понятно. Другое дело, что игра в Петербурге и там все может быть по-другому», - говорит футбольный комментатор Александр Шмурнов.



Что касается «Уфы», то у нас в пяти матчах было добыто только две ничьи. Не добавляет оптимизма и ближайший календарь - "горожанам" в скором времени предстоит встретиться со всеми лидерами отечественного футбола Локомотивом, ЦСКА, Спартаком и принципиальным соперником казанским "Рубином". Но футболисты готовы к этому вызову.





«Сейчас уже все, уступать некуда, будем биться, хотя мы должны в каждом матче биться за 3 очка. Мозги вправят нам, скажут что, как и куда, думаю все будет хорошо и только будет налаживаться», - заявил защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов.



Любая серия имеет свойство заканчиваться, быть может, пришла пора одержать первую победу в противостоянии с питерцами? Встреча, которая состоится на новом стадионе "Зенита" Крестовский, начнется в 22 часа по уфимскому времени.

18 сентября