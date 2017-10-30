Форум "Готов к труду и обороне" продолжает шагать по стране

Сегодня свои силы проверили ученики горнолыжной секции Уфы.

Готов к труду и обороне. Возрожденный физкультурный комплекс действует в стране уже не первый год. На данный момент количество россиян, сдавших нормативы, составляет более четырех миллионов человек. А сегодня проверить кто быстрее, выше и сильнее, решили ученики уфимской горнолыжной секции. С ними пообщался прославленный биатлонист "Русская ракета" Максим Чудов.





«Конечно, это захватывает, захлестывает и каждый сдает, заново пересдает для того, чтобы быть лучше "быстрее, выше, сильнее". Поэтому это замечательный проект. Дети соревнуются, причем в хороших условиях», - рассказывает трехкратный чемпиона мира, бронзовый призер олимпийских игр 2010 года Максим Чудов.



Захлестнул соревновательный дух и Эмиля Сафарова. Он уже заработал серебряный знак, а сейчас стремится к золоту. Нормативов много и показать максимальный результат удалось не везде. В этом году свои слабые места спортсмен знает и подготовился еще серьезнее.





«Сейчас растяжку подтянул, то есть наклон хорошо стал, подтягивания. С бегом небольшие дистанции, на короткие неплохо все. Буду стараться подтягивать все, чтобы было на лучше результаты», - говорит участник Эмиль Сафаров.



Из-за низких результатов расстраиваться не стоит. Теперь у жителей Уфы есть хорошая возможность подтянуть свои навыки под руководством опытных специалистов.





«В центре ГТО, в ТЦ "Башкирия" организованы тренировки по всем существующим направлениям норм ГТО. Приходите и подтягиваем навыки до уровня определенного знака. Это золото, серебро или бронза», - комментирует старший судья регионального центра тестирования ГТО Радик Хамитов.



Заниматься спортом на воздухе теперь можно не только днем, но и в темное время суток. Осенью и зимой солнце заходит рано, но подсветка тренажёров отныне поможет уфимским любителям спорта.



Иван Трушков

1 ноября