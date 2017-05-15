Футбольный клуб «Уфа» объявил о свободном входе на заключительный домашний матч в сезоне

Футбольный клуб "Уфа" объявил бесплатный вход на завершающий домашний матч сезона с екатеринбургским "Уралом".

Игра пройдет в это воскресенье на стадионе "Нефтяник", где горожане встретятся с екатеринбургским "Уралом". По словам, пресс-службы клуба, бесплатный вход - это подарок всем болельщикам, за поддержку команды в течение сезона.





«ФК "Уфа" решил сделать подарок своим болельщикам - свободный вход. В знак благодарности, за то, что в течение всего сезона 2016/17 болельщики приходили на стадион, поддерживали команду. А также мы приготовили различные сюрпризы для наших болельщиков. За час до матча за чашей стадиона, будут различные развлечения. Поэтому приходите пораньше, смотрите футбол», - приглашает всех желающих PR-менеджер ФК «Уфа» Гузель Мухамедьянова.

Дамир Вахитов

17 мая