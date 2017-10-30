Футбольный клуб "Уфа" обыграл принципиального соперника из Казани

Футбольный клуб "Уфа" в рамках 15 тура чемпионата России одержал историческую победу над принципиальным соперником - казанским "Рубином".



Хоккейное противостояние между "Уфой" и "Казанью" уже давно стало культовым, является ли оно таковым в футболе? И хоть команды проводили между собой только 7-й матч в истории, но градус напряжения чувствовался еще до начала игры.





«Мы сегодня выезжали из гостиницы, там болельщики нас немного завели. С каждой игрой будет расти накал дерби. В принципе и в том году были такие игры, мы были немного расстроены, что не смогли выиграть, хотя действовали неплохо», - говорит защитник ФК «Уфа» Дмитрий Стоцкий.

Перед стартом сезона у болельщиков казанцев были серьезные планы на чемпионат, ведь на пост главного тренера вернулся легендарный Курбан Бердыев, при котором завоевано два чемпионства. А теперь у команд равное количество очков, но Сергей Семак прекрасно знаком с работой Курбана Бекиевича.





«Очень сильные индивидуальные футболисты, играть против них очень сложно. Бырдыева мы все прекрасно знаем, его умения работать с командами, по уровню организации это одна из лучших команд в премьер-лиге. Понятно, что на данный момент не тот результат, который ждут болельщики», - уверен главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

Казанцы сразу сели в оборону, чем еще до перерыва воспользовался Дмитрий Стоцкий.



Матч плавно шел к результативной ничьей, но на 89-й минуте свое веское слово сказал полузащитник Ондржей Ванек, прошивший со штрафного удара владения Сергея Рыжикова.



Эта победа позволила "горожанам" закончить первый круг на 7 месте. Интересно, что в прошлом сезоне в этот временной отрезок уфимцы также были на этой позиции. Как говорится, стабильность - признак мастерства. Но расслабляться еще рано, в следующем туре команда Сергея Семака поедет в гости к чемпиону - столичному "Спартаку".





«Конечно, после победы всегда хорошее настроение. Сейчас восстановимся и покажем там хорошую игру», - пообещал полузащитник ФК «Уфа» Иван Пауревич.

Беспроигрышная серия уфимцев составляет 5 матчей. Пополнится ли копилка ещё одной победой, станет известно 5 ноября, после встречи с красно-белыми.







Тимур Давлетов, Иван Уральский

31 октября