Футбольный клуб "Уфа" подписал нового игрока

Веролюб Салатич теперь будет выступать в российской премьер-лиги за башкирский клуб. Новичок в Уфе всего два дня, и уже успел пройти медосмотр.

Что означает необычное имя на русском языке? Новичок Уфы узнал только после прилета в Россию. Веролюб Салатич в столицу Башкортостана прилетел ранним утром воскресенья и сразу отправился проходить медобследование. 31-летний полузащитник значительную часть своей карьеры провел в родной Швейцарии, а в преддверии чемпионата мира в нашей стране, решился на переезд.





«Это новый вызов в моей карьере. Я играл на Кипре немного, там изучил английский, надеюсь, что и в вашей стране не только смогу поиграть, но и подчеркнуть что-нибудь новое для себя. Российская лига более сильная, чем чемпионат Швейцарии. В Швейцарии делают акцент на выращивании молодых футболистов, чтобы потом они играли в более сильных чемпионатах. А ваша лига славится тем что здесь играют настоящие мужчины, и игра идет на результат», - говорит полузащитник ФК «Уфа» Веролюб Салатич.



О новом клубе швейцарец по паспорту и босниец по происхождению знал не много. Что-то успел подчеркнуть в интернете, о чем-то рассказал бывший одноклубник россиянин Антон Митрюшкин.





«Я общался с Антоном, который сейчас находится в расположение молодежной сборной России, там еще два игрока Уфы находятся Безденежных, Обляков, которые также являются игроками молодежной сборной России, они рассказали через Антона про команду, Уфу. Так что у меня самые положительные ожидания. Надеюсь как можно быстрее надеть майку Уфы», - заявил полузащитник ФК «Уфа» Веролюб Салатич.



Увидеть в деле, то есть на поле Веролюба Салатича уфимские болельщики смогут уже в это воскресенье на домашней игре против "Краснодара".

4 сентября