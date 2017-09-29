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Футбольный клуб "Уфа" провел гостевую встречу против столичного ЦСКА

Футбольный клуб "Уфа" провел гостевую встречу против столичного ЦСКА

После того, как беспроигрышная серия была прервана, турнирное положение уфимцев улучшилось. Но им предстояло пройти новое испытание - встреча с вице-чемпионом страны. Перед игрой с армейцами у горожан было одно преимущество - в среду красно-синие проводили матч Лиги чемпионов с “Манчестер Юнайтед”.

“Легко не будет, ЦСКА - топ-команда. С таким соперником, когда они ловят кураж, тяжело играть. Не только ЦСКА, там любая команда бы пала под таким натиском. Думаю, что они очень злые будут”, - подчеркнул  защитник ФК “Уфа” Денис Тумасян.


Первый тайм уфимцы провели заметно лучше соперника, и только мастерство Игоря Акинфеева позволило «армейцам» сохранить ворота в неприкосновенности. Во второй половине встречи игра выровнялась, но «Уфа» то и дело убегала в контратаки. И все же в этот временной отрезок красно-синие были ближе к победе. Они получили право на одиннадцатиметровый, причем, весьма спорный. Александр Беленов парировал удар Бибраса Натхо в последние минуты матча.

Игра так и завершилась нулевой ничьей, не самый плохой результат для команды Сергея Семака.

“Вижу насколько тяжело к 80-й минуте некоторые еле ходят, это не может быть не зрелищем, потому что это действительно тяжелый труд. И для болельщиков, быть может, есть матчи, которые незрелищны. Что касается тренера-специалиста, то здесь много нюансов, над которыми долго можно размышлять и дискутировать”, - отметил главый тренер ФК “Уфа” Сергей Семак.


Набрав одно очко, "горожане" теперь занимают 10 место с 14 баллами в активе. Отметим, что только второй раз в истории уфимцы набрали очки во встречах против ЦСКА в официальных матчах. Впереди пауза на игры сборных, а следующий тур чемпионата «горожане» проведут 15 октября на стадионе «Нефтяник», соперник – столичный «Локомотив».


Иван Уральский

 



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