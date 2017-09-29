Футбольный клуб "Уфа" провел гостевую встречу против столичного ЦСКА

После того, как беспроигрышная серия была прервана, турнирное положение уфимцев улучшилось. Но им предстояло пройти новое испытание - встреча с вице-чемпионом страны. Перед игрой с армейцами у горожан было одно преимущество - в среду красно-синие проводили матч Лиги чемпионов с “Манчестер Юнайтед”.





“Легко не будет, ЦСКА - топ-команда. С таким соперником, когда они ловят кураж, тяжело играть. Не только ЦСКА, там любая команда бы пала под таким натиском. Думаю, что они очень злые будут”, - подчеркнул защитник ФК “Уфа” Денис Тумасян.



Первый тайм уфимцы провели заметно лучше соперника, и только мастерство Игоря Акинфеева позволило «армейцам» сохранить ворота в неприкосновенности. Во второй половине встречи игра выровнялась, но «Уфа» то и дело убегала в контратаки. И все же в этот временной отрезок красно-синие были ближе к победе. Они получили право на одиннадцатиметровый, причем, весьма спорный. Александр Беленов парировал удар Бибраса Натхо в последние минуты матча.



Игра так и завершилась нулевой ничьей, не самый плохой результат для команды Сергея Семака.





“Вижу насколько тяжело к 80-й минуте некоторые еле ходят, это не может быть не зрелищем, потому что это действительно тяжелый труд. И для болельщиков, быть может, есть матчи, которые незрелищны. Что касается тренера-специалиста, то здесь много нюансов, над которыми долго можно размышлять и дискутировать”, - отметил главый тренер ФК “Уфа” Сергей Семак.



Набрав одно очко, "горожане" теперь занимают 10 место с 14 баллами в активе. Отметим, что только второй раз в истории уфимцы набрали очки во встречах против ЦСКА в официальных матчах. Впереди пауза на игры сборных, а следующий тур чемпионата «горожане» проведут 15 октября на стадионе «Нефтяник», соперник – столичный «Локомотив».







Иван Уральский

2 октября