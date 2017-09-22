Футбольный клуб "Уфа" вчера вернулся на победную тропу

«Сложная игра, в которой было много борьбы, единоборств. Мы уже не первый раз встречаемся с "Уфой", поэтому соперник нас особо ничем не удивил, поэтому приезжали сюда за тремя очками. Шансы были достаточно равные, мы свои не использовали, да еще и удача нам не сопутствовала», - говорит защитник ПФК «Арсенал» Стоппила Сунзу.

«Испытывали последние 5-7 минут очень серьезное давление в нашей штрафной площади, но в целом выстояли и заработали три очень важных очка. Будем готовиться к следующему матчу, поздравляю ребят с победой, они заслужили», - добавляет главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

«В команде понимали – кто окажется сильнее в единоборствах, тот и победит во встрече. Сегодня была очень тяжелая игра. Мы знали, что кто окажется сильнее в борьбе, в единоборствах, тот и выиграет. Мы многое сделали, потому что очень хотели выиграть. На 100 % выложились и заслуженно победили», - признается полузащитник ФК «Уфа» Ондржей Ванек.

25 сентября

Футбольный клуб "Уфа" вернулся на победную тропу после 6 матчей безвыигрышной серии в чемпионате России. Сделать это получилось во встрече против тульского "Арсенала". Не помешала нашей команде и скомканная подготовка, виной послужила экстренная эвакуация из отеля из-за звонка о бомбе за несколько часов до начала. Напомним, пару лет назад "горожане" попали в другую неприятность - застряли в лифте и выиграли, так что чрезвычайные ситуации положительно сказываются на результате."Горожане" уже оказывались в подобной ситуации весной этого года. Тогда в чемпионате также не удавалось победить в 6 матчах подряд, но встреча с тульским "Арсеналом" все изменила. Забегая вперед, скажем, что так вышло снова, снаряд упал второй раз в ту же воронку. Хотя все начиналось для нашего клуба непросто, у туляков на старте игры моментов было поменьше, зато атаковали они острее и даже попали в штангу.Но уфимцы смогли перетерпеть, проявить характер и забить такой важный гол, его автором стал Сильвестр Игбун. Не без труда, но "Уфа" довела матч до победы. Сергей Семак после окончания встречи отметил игру своих подопечных, отдельно акцентируя внимание на том, как сложно пришлось в последние минуты.В этом матче в основной состав вернулся чешский полузащитник Ондржей Ванек. После окончания встречи он отметил, за счет чего удалось прервать безвыигрышную серию.Одержав победу и прервав шестиматчевую безвыигрышную серию, футбольный клуб "Уфа" чуть подправил свое турнирное положение. Теперь дружина Сергея Семака занимает 10 строчку с 13 баллами в активе. Но впереди новые трудности - встречи с грандами отечественного футбола "ЦСКА" и "Локомотивом". В рамках 12 тура "горожане" на выезде сыграют с красно-синими, эта встреча состоится 1 октября.