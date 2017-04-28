Футбольный клуб «Уфа» вернулся на победную тропу

Команда Сергея Семака смогла прервать свою безвыигрышную серию и вырвать победу у тульского «Арсенала» уже в добавленное время.

После удачного старта для Сергея Семака настали не лучшие времена: его команда не смогла пробиться в финал кубка, а в чемпионате образовалась серия из 6 встреч без побед. Отчасти это объясняется сложным календарем, но теперь предстояло сражаться с себе подобными. А первый из таких коллективов тульский «Арсенал».





«У нас есть цель выигрывать в каждом матче, у нас есть дух, у нас есть команда, которая способна играть в неплохой футбол», - уверен главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

Часто игры с командами из второй восьмерки даются тяжелее, чем матчи с лидерами. Так происходило и в нашем случае. И «Уфа», и «Арсенал» больше думали больше об обороне своих ворот, потому моменты оба коллектива создавали с большой трудностью, делая акцент на стандартных положениях. А когда судья уже был готов дать финальный свисток, «Уфа» смогла вырвать победу: Сухов с передачи Кротова принес столь долгожданную победу.





«Довольно тяжелая игра была. «Арсеналу» нужно было выполнять свои задачи, нам – свои, до финального свистка напряженная игра была. Не сказал бы, что повезло, скорее закономерно. Дома при своих болельщиках должны были выигрывать и сделали это», - говорит нападающий ФК «Уфа» Вячеслав Кротов.

Защитник Александр Сухов забивает уже не впервые. И уже размышляет о том, чтобы догнать Сильвестра Игбуна и стать главным бомбардиром клуба.



После этой виктории «горожане» поднялись в турнирной таблице на две строчки вверх и теперь занимают 7 место с 36 очками. А забраться еще выше уфимцы попробуют в субботу, когда в рамках башкиро-татарского дерби в Казани сыграют вместе с «Рубином». В матче первого тура команда Сергея Семака потерпела очень обидное поражение, можно не сомневаться, что сейчас в головах футболистов мысли только о реванше.

Иван Уральский

2 мая