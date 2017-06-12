Футбольный клуб «Уфа» вышел из отпуска после самого успешного сезона в истории клуба

Чем футболисты занимались на отдыхе, ждать ли усиления и какова цель в новом сезоне - об этом мы узнали сегодня на первой тренировке «горожан».

Напомним, перед началом прошлого сезона генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поставил цель попасть в восьмерку, что команда с успехом и выполнила. Да, клуб привык к победам, но как заверили нас сегодня - достижение новых высот входит в перспективный план горожан.

«Мы задрали высокую планку, 7 место - это огромное достижение. Этот год будет сложным, но мы смотрим вперед и надеемся на определенный прогресс», - сказал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

Накануне футболисты прошли медосмотр, а сегодня уже кипит работа на домашнем стадионе горожан. Трансферными новостями этим летом Уфа не балует. Костяк команды удалось сохранить, хотя по лидерам и были предложения из топ-клубов.

Александр Сухов, ставший одним из открытий прошлого сезона, продолжал тренировки и на отдыхе. И даже не подозревал, что попал в число лучших футболистов сезона РФПЛ 16/17 по версии «EA Sports».

«Честно для меня - это новость. Я рад. Тренировка отлично прошла, вот такое наверно втягивающие занятие, спокойно размялись, еще темп пока не высокий, все нормально», - говорит защитник ФК «Уфа» Александр Сухов.

Отсутствие сразу нескольких ключевых игроков на тренировке резко бросается в глаза. Вливаться в рабочий процесс тренировочных сборов горожане будут постепенно.

«Через пару дней все приедут, за исключением Йокича. Человек принимал участие в матчах за сборную, он присоединиться ко второму сбору, и Кэталин Карп, который приедет немного позже к московским нашим товарищеским матчам. Фатай со Слаем они тоже приедут через пару дней. Это связано с семейными обстоятельствами и все-таки они живут гораздо дальше других. Поэтому мы дали им лишних пару дней отдыха», - рассказал главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

Высокое 7 место прошлогоднего сезона, во многом заслуга Александра Беленова, отыгравшего за Уфу лишь весеннюю часть чемпионата. Голкипер взял время на раздумья, впрочем, на просмотре в «Уфе» присутствуют и два новых вратаря.

«Есть у него очень хорошее предложение, которое мы не перебьем. Наш клуб не тянет те моменты, которые предлагают Александру. Но ему понравилось в нашем клубе, есть моменты, которые его цепляют, это и держит», - заключил генеральный директор генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

Шамиль Камилович также рассказал, что в ближайшее время клуб могут пополнить два легионера. Кто это, пока не известно. Но уже ясно, что до старта чемпионата горожане проведут два сбора, в Москве и в Австрии, где проведут товарищеские встречи.

14 июня