Гандболистки "Уфа-Алисы" принимали на домашнем паркете "Ладу"

Гандболистки "Уфа-Алисы" в рамках Суперлиги принимали на домашнем паркете непобедимую "Ладу". В Уфу приехала и Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, но даже такому звездному составу эта победа далась не легко. По крайней мере «Уфа-Алиса» приложила максимум усилий, чтобы подпортить настроение соперницам.

«Понравилось то, что не бросили играть с командой такого уровня, играли от начала и до конца в силу своих возможностей и подбора состава на сегодняшний момент», - говорит главный тренер ГК «Уфа-Алиса» Игорь Саранец.

«Сыграли мы хорошо, но могли еще лучше. Потому что было очень много потерь и сами не реализовывали свои броски», - рассказывает левый крайний ГК "Уфа-Алиса" Мария Тарасова.

8 ноября

В Уфу тольяттинская "Лада" приехала в статусе безоговорочного фаворита. Не смущало гостей даже кубковое поражение в Ставрополе. Грозного соперника уфимские гандболистки не испугались и даже смогли открыть счет. Но стартовый успех "Алисы" вовсе не сбил автозаводцев с боевого курса. И в дальнейшем только гости вели нить игры.В этом сезоне "Лада" не знает горечи поражений. На этом фоне наши спортсменки смотрелись более чем достойно.Со счетом 18:29 "Уфа-Алиса" потерпела поражение от лидера чемпионата. Любителей гандбола это смущать не должно, реабилитироваться уфимки смогут уже на этой неделе. 11 ноября на домашнем паркете Алиса примет "Ставрополье-СКФУ».