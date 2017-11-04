Гандболистки "Уфа-Алисы" в рамках Суперлиги принимали на домашнем паркете непобедимую "Ладу"

В Уфу приехала и Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, но даже такому звездному составу эта победа далась нелегко, по крайней мере, «Уфа-Алиса» приложила максимум усилий, чтобы подпортить настроение соперницам.

В Уфу тольяттинская "Лада" приехала в статусе безоговорочного фаворита. Не смущало гостей даже кубковое поражение в Ставрополе. Грозного соперника уфимские гандболистки не испугались и даже смогли открыть счет. Но стартовый успех "Алисы" вовсе не сбил автозаводцев с боевого курса. И в дальнейшем только гости вели нить игры.





«То, что мы сегодня чуть посильнее, конечно, у нас и комплектация сильнее. У нас и люди посильнее. В этом и причина собственно. Очень трудно настроить команду на такую игру, очень сложно», - признается главный тренер ГК «Лада» Левон Акопян.



В этом сезоне "Лада" не знает горечи поражений. На этом фоне наши спортсменки смотрелись более чем достойно.





«Сыграли мы хорошо, но могли еще лучше. Потому что было очень много потерь и сами не реализовывали свои броски», - говорит левый крайний ГК «Уфа-Алиса» Мария Тарасова.

9 ноября

Со счетом 18:29 "Уфа-Алиса" потерпела поражение от лидера чемпионата. Любителей гандбола это смущать не должно, реабилитироваться уфимки смогут уже на этой неделе. 11 ноября на домашнем паркете Алиса примет "Ставрополье-СКФУ».