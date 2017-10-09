Горнолыжники начали подготовку к зимнему сезону

Порой, чтобы добиться успеха, спортсменам приходится трудиться в любой день и в любую погоду. Осень - для горнолыжников весьма ответственная пора. В это время года они не только подходят к пику своей физической формы, но и занимаются оснежением трасс.

Снежные склоны ученикам горнолыжной школы пока только снятся. Но отсутствие холодов не мешает им соревноваться в мастерстве. Тем более, когда на кону итоги летней части сезона. Для тренеров это хорошая возможность проанализировать результаты подопечных, а для самих ребят шанс получить ответ на принципиальный вопрос.





«Это у нас единственные соревнования, в которых принимают участие между собой дети всех отделений. Это горные лыжи, сноуборд и фристайл. Единственная возможность проверить для детей - кто же сильнее? И извечный вопрос - кто же круче, сноубордист или горнолыжник», - говорит зам. директора по спортивной подготовке спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Оксана Бирюкова.

На соревнованиях нередко звучал детский смех. Но опасные склоны, веселого подхода не прощают и требуют предельной концентрации. На дистанции в среднем взрослый горнолыжник развивает скорость до 200 км/ч. И порой непонятно, что привело малышей в столь опасный спорт.



Многие занимаются в школе уже не первый год. Начинали лыжники с малого - учились просто тормозить. За это время было немало падений и слез, но тренировка за тренировкой и им покорялись новые высоты.





«Меня отдали только из-за того, что я не умел тормозить, но потом мама с папой начали водить меня туда уже не из-за того, чтобы я научился тормозить, а чтобы я умел ездить», - рассказывает ученик спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Аскар Кильдегулов.



Теперь не за горами старт зимнего сезона. Ученики школы наконец-то расчехлят свои лыжи и сноуборды. А пока будем надеяться, что однажды кто-то из ребят станет новой мировой звездой горнолыжного спорта.





11 октября