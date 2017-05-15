Борец из Башкортостана - Ислам Опиев одержал победу на международном турнире по греко-римкой борьбе среди молодежи в Грузии!

В минувшие выходные в Батуми завершился Международный турнир, в котором приняли участие представители девяти стран. Это Россия, Германия, Иран, Израиль, Турция, Украина, Армения, Грузия и Азербайджан. Ислам Опиев привез в Уфу золотую медаль, он стал лучшим в весовой категории - до 74 килограммов. В финале Опиев встретился с действующим чемпионом России Нареком Оганяном и одержал уверенную победу.

Золото на этом турнире позволило уфимскому борцу претендовать на чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в этом году в Германии и Финляндии.



Кроме Ислама Опиева цвета башкирского флага защищали Аслан Толов, Фанис и Фадис Валитовы. Но они остались за пределами пьедестала почета.









15 мая