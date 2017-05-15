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Ислам Опиев одержал победу на международном турнире по греко-римкой борьбе среди молодежи

Борец из Башкортостана - Ислам Опиев одержал победу на международном турнире по греко-римкой борьбе среди молодежи в Грузии!

В минувшие выходные в Батуми завершился Международный турнир, в котором приняли участие представители девяти стран. Это Россия, Германия, Иран, Израиль, Турция, Украина, Армения, Грузия и Азербайджан. Ислам Опиев привез в Уфу золотую медаль, он стал лучшим в весовой категории - до 74 килограммов. В финале Опиев встретился с действующим чемпионом России Нареком Оганяном и одержал уверенную победу. 

Золото на этом турнире позволило уфимскому борцу претендовать на чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в этом году в Германии и Финляндии. 

Кроме Ислама Опиева цвета башкирского флага защищали Аслан Толов, Фанис и Фадис Валитовы. Но они остались за пределами пьедестала почета.

 





Автор: Эвелина Степанова
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