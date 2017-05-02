Изменения в составе «Салавата Юлаева» продолжаются

Именно в эти дни составы хоккейных дружин заметно обновляются.

Свободными агентами клуб покинули 10 хоккеистов: Андрей Гаврилов, Сами Леписте, Денис Бодров, Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александр Нестеров. Кроме того, Кирилл Капризов перешел в ЦСКА, а Михаил Воробьев в клуб национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз».

Состав нашего хоккейного клуба пополнили 5 игроков: защитник Филип Ларсен, нападающий Доминик Кубалик, Максим Осипов из «Торпедо», Илья Зубов из «Авангарда», Йоннас Кемппайнен из «Сибири». Что касается планов юлаевцев, то они соберутся в Уфе 10 июля и отправятся на сборы в Финляндию. Также Салават примет участие в двух предсезонных турнирах.



3 мая