Как распознать будущего акробата?

На протяжении многих лет учёные пытаются выяснить, как у обычного ребёнка распознать задатки будущего великого спортсмена. Уже создано немало методик по определению спортивно-одарённых детей. По каким критериям определяют будущих акробатов в нашем специальном репортаже из центра спортивной подготовки республики.

В Уфе спортивная акробатика хоть и не бьет рекорды по популярности, но стабильно имеет своих преданных поклонников еще со времен легендарного Марата Шамигулова в Спартаке. Спортивные составы подбираются по нескольким параметрам.





"По возрасту, чтобы мы подходили, максимально 6 лет разница, по весу смотрят, верхушки должны быть маленькие, нижние крупнее", - уточняет мастер спорта по спортивной акробатике Адель Халилова.

Адель вместе с Алиной выступают уже больше двух лет, а разница в возрасте у спортсменок 6. И на правах старшей Адель и подсказывает, и может указать на минусы младшей партнерши. Она огорчается, но потом дуэт приходит к примирению



Лонжа, диагональ на ковре и конечно прыжки на батуте, без этого в акробатике никуда. С открытием всевозможных спортивно- развлекательных центров не всегда речь идет о безопасном подходе к занятиям. Тем, кто хочет заниматься прыжковой акробатикой серьезно надо обязательно получить разрешение врача, а также необходимы..



Конечно, еще огромное значение имеет гибкость. Арина Муллагалиева из потомственной спортивной семьи ее папа, мама и даже сестра - тренеры.



Спортивная акробатика вид спорта сложный, но зрелищный. Пока он не включен в Олимпийскую семью, хотя предпосылки уже были. На Олимпиаде в Атланте и Сиднее, спортсмены даже выступали с показательными выступлениями. Так что поступательное движение вперед - неоспоримо.

13 февраля