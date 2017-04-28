Карьерой фигуриста из Башкортостана будет руководить наставник олимпийских чемпионов

Тренироваться под руководством наставника олимпийских чемпионов - мечта любого спортсмена. Для фигуриста Карима Давлетгареева она стала реальностью, его заметила сама Нина Мозер - тренер олимпийских чемпионов Волосажар-Траньков.

3 мая

Постановки и спектакли, которые вскоре оживут на льду и заиграют яркими красками, сначала до совершенства оттачиваются в хореографическом зале. Здесь Карим Давлетгареев, заметен сразу.Поездка в Сочи, в тренировочный лагерь Сириус для одаренных детей - это возможность заявить о себе, есть у каждого башкирского фигуриста. А приглашение в Москву или Питер - признанные центры отечественного катания в стране, конечно, было мечтой. Но, то, что к себе в группу позвала знаменитый тренер - Нина Мозер, наставник Олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова - событие не только в жизни семьи, но и всего башкирского катания.А впервые на коньки Карим встал когда ему не было и трех. Фигурное катание, с мамой в роли тренера, появилось в жизни мальчика не случайно. Правда, за свои неполные 17 лет фигурист перепробовал, много различных видов спорта, и даже успел позаниматься музыкой.А в свободное время спортсмен ходит на футбол, он даже сейчас читает книгу про любимого футболиста. Но главной его страстью в жизни - все же является фигурное катание.Возможно фигурист пойдет по пути мамы и станет кататся в паре, по крайне мере этого хочет Нина Мозер.Попасть в группу к тренеру Олимпийских чемпионов - это лишь начало спортивного пути. Но как признаются, специалисты, у Карима есть все задатки раскрыть талант. И как знать, может имя уфимского спортсмена засияет и на олимпийском небосклоне.