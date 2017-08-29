ХК "Салават Юлаев" на домашней арене принимает "Сочи"



«Дорогие болельщики, мы все для вас стараемся, болейте за нас, приходите на матч в Сочи», - говорит игрок ХК «Салават Юлаев» Денис Куляш.

31 августа

Игра для подопечных Эррки Вестерлунда станет четвертой в континентальной хоккейной лиге.Матч начнется в 19-00 по уфимскому времени. История взаимоотношений между командами не очень богатая, "юлаевцы" сыграли с "южанами" 5 раз и лишь одну игру удалось выиграть. Букмекерские конторы на 90 процентов отдают предпочтение "Салавату Юлаеву". Впрочем удастся ли уфимцам прервать серию поражений в личных встречах узнаем совсем скоро. А пока юлаевцы призывают горожан поддержать столичную команду.